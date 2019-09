Ore 18.01, è tutto ufficiale. Gigi Buffon ha raggiunto Paolo Maldini a quota 902 gare giocate con la Juve, diventando - insieme all'ex capitano rossonero - il giocatore italiano con più presenze in un club. L'obiettivo, però, è quel 647 che affianca Maldini al primo posto della classifica delle presenze in Serie A. Buffon è a 641 e già oggi è andato a meno cinque. Da qui alla fine della stagione ci sarà tempo e spazio per studiare l'assalto al record. Perché tornare alla Juve è stato anche un atto di onestissimo ego: andar via, a un passo dal chiudere un cerchio storico, gli aveva lasciato ancora un po' di appetito.