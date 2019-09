Stefano Braghin, Head of Juventus Women, è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. "La nomina - scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale - è avvenuta allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dell’Assemblea Elettiva, che ha contestualmente eletto Ludovica Mantovani come Presidente della Divisione.



Il Consiglio Direttivo, oltre a Braghin, vede come componenti Alessandra Signorile e Ilaria Pasqui, nominati oggi, insieme agli altri componenti già eletti lo scorso 12 luglio: Moris Gasparri, Ludovica Mantovani Katia Serra, e Renzo Ulivieri".