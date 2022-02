La Corte d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso dell'Inter in merito alla partita non disputata contro il Bologna il 6 gennaio. Il match dovrà dunque nuovamente giocarsi e ai giocatori nerazzurri non sarà assegnata la vittoria per 3-0. Dunque, ci sarà la partita tra Inter e Bologna, ancora da capire in quale data e in che occasione.