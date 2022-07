Another Euro champion arrives



Benvenuto, @fbernardeschi

Al contrario di quanto sta accadendo con Paulo Dybala, l'altro ex bianconero in cerca di una nuova sistemazione sembra aver risolto il rebus legato al futuro. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi che, proprio in queste ore ha trovato un accordo di massima con il Toronto. Ad annunciarlo è stato il club canadese attraverso un post condiviso sui propri accounti social, in cui scrivono cosi: 'Arriva un altro Campione d'Europa. Benvenuto Federico'.