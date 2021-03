4









Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid. Il centrocampista uruguaiano è risultato negativo all'ultimo tampone, come riporta la Juventus attraverso un comunicato ufficiale: "Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge - Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC".



IL RITORNO - Tra tanti indisponibili, Andrea Pirlo recupera l'ex Boca Juniors che era fermo dal 4 marzo, giorno in cui era risultato positivo al Covid. Dopo aver saltato le gare contro Lazio, Porto e Cagliari, Bentancur torna a disposizione dell'allenatore e ha già iniziato a lavorare in gruppo. Difficile vederlo in campo contro il Benevento, ma durante la sosta avrà tutto il tempo per rimettersi in forma in vista del rush finale della stagione.