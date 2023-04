Pochi istanti fa, laha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che Enzosi aggregerà in maniera definitiva alla prima squadra a partire da oggi.Il centrocampista argentino classe 2001 ha conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l'Under 19 e poi con la Next Gen.In questa stagione ha esordito in Prima Squadra nella sfida di Champions League contro il PSG il 2 novembre 2022, e collezionato la sua prima presenza in Serie A nel Derby della Mole contro il Torino il 28 febbraio 2023. Non solo prima presenza nel massimo campionato, ma anche prima dall'inizio, diventando il primo giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95)'.