"A seguito dell'emanazione da parte del Governo del Dpcm n.221 del 24 dicembre 2021 in materia di Covid 19, dopo un attento confronto interno e al fine di tutelare in primis la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, l'Associazione Italiana Calciatori ha scelto di rinviare la 10ma edizione dele, di conseguenza, anche la conferenza stampa di presentazione dell'evento prevista per il 10 gennaio". Lo fa sapere l'con una nota."La decima edizione si terrà invece nel prossimo mese di settembre 2022, in apertura della stagione di Serie A 2022-23 e con la consegna dei premi relativi alla stagione 2021-22". "Nel mese di gennaio saranno comunque comunicate le shortlist dei premiati del Gran Galà del Calcio 2021 e la lista delle reti in lizza per il premio "Vota il Gol" destinato al miglior gol maschile e femminile della scorsa stagione. Tutti i riconoscimenti verranno poi consegnati ai vincitori dall'Aic direttamente nei ritiri dei club".