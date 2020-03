Dal decreto Cura Italia arriva un primo aiuto per i club di Serie B e Serie C. La Figc ha spostato dal 16 aprile al 30 giugno la scadenza per il versamento di ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera relativi agli stipendi di gennaio e febbraio. Ai club che ne faranno richiesta sarà consentito anche l'accesso a una rateizzazione in cinque pagamenti mensili a partire dal mese di giugno.