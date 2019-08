Una aritmia cardiaca benigna ha colpito Stefano Beltrame, prodotto del vivaio bianconero, rientrato a Torino per giocare con l'Under 23. Il centrocampista, segnala la Juventus, dovrà fermarsi per almeno 4 settimane prima di riprendere l'attività.



Ecco il comunicato ufficiale: "Stefano Beltrame, che oggi è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna, dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica".