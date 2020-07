Sono arrivate le designazioni arbitrali per la 37^ giornata di Serie A. Cagliari-Juventus di domani sera (ore 21.45) sarà diretta dal genovese Davide Ghersini, direttore di gara della CAN B. Arbitrerà la Juve per la prima volta in carriera. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo e Niccolò Pagliardini e dal quarto ufficiale Valerio Marini. Il Var sarà Maurizio Mariani e l'Avar Giacomo Paganessi.

Ecco lo schema completo della designazione:

CAGLIARI – JUVENTUS Mercoledì 29/07 h. 21.45

GHERSINI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI