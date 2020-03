Attraverso un comunicato ufficiale, l'Hertha Berlino ha annunciato che un proprio tesserato è risultato positivo al coronavirus. Tutta la squadra è in quarantena per i prossimi 14 giorni. Il campionato in Germania, così come nel resto d'Europa e del mondo, si è fermato già da qualche giorno. Staremo a vedere come e se proseguirà a partire dall'inizio delle prossime settimane.