"Anche Leonardo Bonucci con gli azzurri oggi a Coverciano. Rientrerà a Torino domani sera". E' quanto scrive la Juventus, in una nota apparsa sul profilo Twitter bianconero. Il difensore ha raggiunto il ritiro della Nazionale, dove in questi giorni andrà in scena lo stage di Roberto Mancini in vista degli spareggi per andare al Mondiale di Qatar 2022.