Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Per l'ex tecnico della Juventus arriva un contratto triennale, con un ingaggio di 6 milioni netti all'anno. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito dei blancos: "Il Real Madrid C. F. annuncia che Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. La cerimonia della firma avrà luogo domani alla Ciudad Real Madrid con il presidente Florentino Pérez. In seguito, Carlo Ancelotti apparirà davanti ai media alle 18:00 in una conferenza stampa telematica".