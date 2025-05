Ufficiale: Ancelotti è il ct del Brasile

Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. La notizia è ora ufficiale: il tecnico italiano, attualmente alla guida del Real Madrid, lascerà il club spagnolo al termine della stagione per iniziare la sua avventura alla guida della Seleção. L’annuncio è stato dato direttamente dalla Federcalcio brasiliana attraverso i propri canali social.“La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato lunedì (12) dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Comanderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo”, si legge sull’account Instagram della CBF.

Ancelotti inizierà ufficialmente il suo incarico il 26 maggio, il giorno successivo alla conclusione della Liga spagnola. Il suo compito sarà quello di riportare il Brasile al successo internazionale, puntando al Mondiale 2026. Si tratta di una svolta storica per la Seleção, che per la prima volta affida la propria panchina a un tecnico non sudamericano. Con la sua esperienza e il suo palmarès, “Carletto” promette di aprire una nuova era per il calcio brasiliano.