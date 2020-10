Due giocatori positivi al coronavirus dopo le notizie già accertate di Skriniar e Bastoni: il covid è entrato nello spogliatoio dell'Inter, che oggi ha comunicato la notizia della positività al virus di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Per Radu, esami da rifare.



IL COMUNICATO - "FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli".

Qualora fosse confermato pure Radu, sarebbero cinque in tutto i positivi al Covid-19 nerazzurri.