Pochi istanti fa il Consiglio della FIFA ha diramato le ultime comunicazioni in merito ai dettagli di quello che sarà lo svolgimento dei prossimi. Tra le squadre italiane, al momento l'unica ad avere la certezza di un posto in questa competizione è l'Inter, che ora aspetterà una tra, Napoli e Lazio. Il torneo avrà inizio il 15 giugno 2025 e durerà fino al 13 luglio, con molte novità in programma. La prima è quella associata al nome della manifestazione, che diventerà Mundial de Clubes FIFA, alla quale parteciperanno tutte e 6 le confederazioni.- La fase a gironi è composta da otto gruppi di quattro squadre ciascuno che si affronteranno in partita singola. Le prime due squadre classificate per ognuno di questi gironi passano agli ottavi di finale, ai quali seguirà una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale, senza alcuna finale per il 3° posto.– 4 squadreAttraverso il percorso dei campioni (CAF Champions League) – 3 squadre2020/21 e 2022-23: Al Ahly SC (EGY)2021/22: Wydad AC (MAR)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 1 squadraDa determinare (TBC)– 4 squadreAttraverso il percorso dei campioni (AFC Champions League) – 3 squadre2021: Al Hilal SFC (KSA)2022: Urawa Red Diamonds (JPN)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 1 squadraDa determinare (TBC)– 12 squadreAttraverso il percorso dei campioni (UEFA Champions League) – 4 squadre2020/21: Chelsea FC (ENG)2021/22: Real Madrid CF (ESP)2022/23: Manchester City FC (ENG)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 8 squadreFC Bayern München (GER)Paris Saint-Germain FC (FRA)FC Internazionale (ITA)FC Porto (POR)SL Benfica (POR)Da determinare (TBC)Da determinare (TBC)Da determinare (TBC)– 4 squadreAttraverso il percorso dei campioni (Concacaf Champions Cup)2021: CF Monterrey (MEX)2022: Seattle Sounders FC (USA)2023: Club León (MEX)2024: Da determinare (TBC)– 1 squadraAttraverso il percorso del rankingAuckland City FC (NZL)– 6 squadreAttraverso il percorso dei campioni (CONMEBOL Libertadores) – 4 squadre2021: SE Palmeiras (BRA)2022: CR Flamengo (BRA)2023: Fluminense FC (BRA)2024: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 2 squadreDa determinare (TBC)Da determinare (TBC)L’ultimo slot è assegnato a una squadra del paese ospitante.