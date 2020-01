Arrivato due anni e mezzo fa dalla Reggiana, l'ivoriano Abou Teher non ha trovato il giusto spazio nella nuova Primavera della Juventus guidata da Lamberto Zauli. Così, il diciassettenne è stato ceduto, a titolo definitivo al Lecce, dove giocherà sempre nel campionato U19. Per lui, quest'anno, appena quattro presenze e 157' in campo in campionato, mentre sono state tre le presenze, con due assist anche, in Youth League.