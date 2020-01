Your browser does not support iframes.

Tutto pronto, o quasi, per uno degli eventi più importanti della TV italiana. Sanremo è alle porte, e come di consueto in questo periodo iniziano ad arrivare le ufficialità rispetto ai nomi delle celebrità che affiancheranno Amadeus nella conduzione del programma. Tra queste tanti volti femminili noti all'interno della televisione (Diletta Leotta su tutti).



OCCASIONE SU NUOVI PALCOSCENICI - Uno, però, in particolare, proviene dal 'mondo Juve', ed è quello di Georgina Rodriguez, modella argentina e compagna di Cristiano Ronaldo dal 2017. A Sanremo, la giovanissima showgirl (classe '94) farà il suo debutto nelle tv italiane. Inizia su un palcoscenico poco pesante, Georgina. In effetti da ciò si capisce che fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, uno che di pressioni se ne intende.