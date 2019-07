La Juve riparte dalla Continassa: la nuova stagione inizierà ufficialmente domani, e dal sito ufficiale dei bianconeri è emersa la lista dei primi convocati di Maurizio Sarri. Di seguito, il comunicato e i nomi: "Mercoledì 10 luglio prende ufficialmente il via la nuova stagione bianconera. Mister Sarri dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio, quando al JTC si riuniranno i giocatori che avranno sostenuto le visite mediche di idoneità tra oggi e domani mattina. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i giocatori che hanno da poco concluso gli impegni con le rispettive Nazionali.In tutto i bianconeri a disposizione per questi primi giorni del ritiro saranno 33, 20 della Prima Squadra e 13 facenti parte della rosa dell'Under 23.



PRIMA SQUADRA



Buffon

Perin

Pinsoglio

Szczesny

Bonucci

Cancelo

Chiellini

Demiral

De Sciglio

Rugani

Emre Can

Khedira

Pjanic

Rabiot

Ramsey

Bernardeschi

Douglas Costa

Higuain

Mandzukic

Pjaca



UNDER 23



Loria

Beruatto

Coccolo

Di Pardo

Clemenza

Frederiksen

Kastanos

Muratore

Touré

Mavididi

Peeters

Pereira

Zanimacchia