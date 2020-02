L'Uefa ci va pesante contro il Manchester City. La squadra inglese è stata fermata dall'organo calcistico europeo a causa delle infrazioni sulle regole del Fair Play Finanziario. I Citizens saranno fuori dalla Champions per le prossime due stagioni e riceveranno una multa di 30 milioni di euro.



E PEP? - E' chiaro che in tanti stanno elaborando e riflettendo sul proprio futuro. Il danno di immagine è forte e qualcuno potrebbe pensare anche di lasciare anzitempo la barca. A partire da Guardiola, ormai da un bel po' sul taccuino della Juventus. Con Sarri in difficoltà e con il futuro del catalano in bilico, ecco che il tempismo potrebbe offrire un ottimo assist ad Andrea Agnelli.