di Andrea Giorgetti

Sarà dunque il Barcellona Femenì ad affrontare la Juventus Women nei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League edizione 2019/20. Le ragazze spagnole sono le vice campionesse d’Europa avendo perso, lo scorso 18 maggio, in finale contro le campionesse del Lione. Risultato finale della contesa 4-1 per le francesi. Per le ragazze allenate da Rita Guarino, l'urna non è stata delle più benevoli.



LE AVVERSARIE - Le catalane sono tra le squadre più forti del panorama europeo. Tra le migliori giocatrici della compagine spagnola si può annoverare l’attaccante olandese Lieke Martens, autentica bomber della squadra. Non vanno assolutamente dimenticate Vicky Losada, il faro di centrocampo del team e capitana della formazione allenata da Lluis Cortes, e la vice capitana azulgrana Marta Torrejón, forte e rocciosa diga davanti alla porta difesa da Sandra Paños.



LE DATE - La partita di andata sarà disputata allo Stadio Moccagatta di Alessandria fra l’11 ed il 12 settembre mentre il ritorno in Spagna sarà giocato tra il 25 ed il 26 dello stesso mese.