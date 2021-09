Dal sito ufficiale dell'"Non è stato esteso il divieto per i tifosi in trasferta di assistere alle partite delle competizioni UEFA; la decisione rimane soggetta a eventuali requisiti imposti dalle autorità nazionali/locali competenti. Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato importanti emendamenti alla quinta edizione del Protocollo UEFA Return to Play, che definisce il quadro delle procedure sanitarie e igieniche, nonché i protocolli operativi da applicare durante l'organizzazione delle partite delle competizioni UEFA. Per quanto riguarda i principi medici, gli emendamenti sono il risultato delle campagne di vaccinazione in corso in tutta Europa e della decisione di molti paesi di consentire alle persone vaccinate e guarite di muoversi liberamente attraverso i confini e partecipare a eventi pubblici senza ulteriori test. er quanto riguarda i principi operativi, le modifiche approvate sono state proposte a seguito delle esperienze raccolte in oltre 2.000 partite di competizioni UEFA ora giocate con successo."