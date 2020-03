L’Europeo 2021 si chiamerà comunque Euro2020. È questa la decisione ufficiale della Uefa, che ha annunciato il nome della competizione che si svolgerà nell’estate del prossimo anno. Il torneo doveva inizialmente svolgersi dal 12 giugno al 12 luglio di quest’anno, ma a causa dell’emergenza coronavirus che sta colpendo tutto il mondo, Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha deciso di rinviarlo di un anno in modo tale che tutte le competizioni nazionali potessero essere concluse.



CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9