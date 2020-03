Al termine della riunione odierna, la Uefa ha diramato un comunicato ufficiale con il quale si specifica che la data limite per chiudere competizioni nazionali ed europee per club sarà il 30 giugno. Champions ed Europa League potrebbero giocarsi anche nel weekend.



IL COMUNICATO - "L'impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso - ovvero entro il 30 giugno 2020 - qualora la situazione dovesse migliorare e la ripresa del gioco dovesse essere sufficientemente adeguata e sicura. Possibili ulteriori restrizioni o riduzioni di spazi nell'attuale calendario, potrebbero potenzialmente portare alla programmazione di partite dei campionati nazionali a metà settimana e alla programmazione delle gare delle competizioni UEFA per club nei fine settimana. I turni di qualificazione alla UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 potrebbero subire delle modifiche in caso di tardiva conclusione della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020".