Ora è ufficiale: la commissione disciplinare dell'UEFA ha aperto un'indagine su Juve, Real Madrid e Barcellona per una possibile violazione delle normative.



Ecco il comunicato: "Secondo l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare dell’UEFA, ispettori della Commissione Etica e Disciplinare sono stati oggi appuntati per condurre un’investigazione disciplinare riguardo una potenziale violazione delle normativa UEFA da Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione al cosiddetto ‘progetto Superlega’. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".



Seguono aggiornamenti