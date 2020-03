Il coronavirus ha bloccato il mondo sportivo. Ora, per tutti, non resta che mettersi d'accordo su come ripartire, quando arriverà il momento di tornare alla normalità. Così, anche la Uefa si interroga e, dopo aver fermato le sue competizioni principali - Champions ed Europa League - martedì si "incontrerà" per decidere le sorti della stagione che rimane. Tra le possibilità, secondo quanto uscito nelle ultime ore, potrebbe esserci anche quella di completare i due tornei con le Final Four, ovvero concentrare in quattro giorni semifinali e finali, in gara secca. Quindi, ad Istanbul e Danzica si disputerebbero tre e non solo una partita, come in programma. Per ottenere ciò, però, serviranno almeno 55 voti nell'assemblea di martedì: altrimenti, resta viva l'ipotesi di ricominciare da dove si era lasciato e slittare, conseguentemente, l'Europeo 2020.