La UEFA ridurrà i premi per la Champions League. Per i prossimi cinque anni, a causa dell'emergenza coronavirus, l'ente organizzatore delle massime competizioni europee ha deciso di diminuire sensibilmente i soldi destinati ai club partecipanti. Stando a quanto riportato dal Times, scrive Calcio&Finanza, la UEFA ha detto alle sue 55 federazioni affiliate che 575 milioni di euro sono andati persi dalle sue competizioni per club la scorsa stagione, a causa di una riduzione dei ricavi da diritti Tv e da sponsorizzazioni causata dalla pandemia. In una lettera inviata alle associazioni rivela che è stata presa la decisione di spalmare l’onere su cinque anni, invece dei due/tre che i club si sarebbero aspettati. Il calo nei club inglesi, per esempio, sarà del 4%.