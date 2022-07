Come scrive Tuttosport, se la Corte riconoscesse le ragioni della European Super League, si avrebbe il via libera per la costituzione di una nuova competizione continentale, senza che l'Uefa possa sanzionare in alcun modo i club che volessero aderirvi; se, invece, la Corte dovesse decidere in favore dell'Uefa, l'organizzazione che governa il calcio europeo sarebbe ancora più forte nella gestione di tutte le competizioni e nell'impedire la nascita di altri tornei, anche se molto difficilmente la Corte consentirebbe alla stessa Uefa di prendere provvedimenti disciplinari contro i club che hanno promosso il tentativo di formare la Super League. Perché? Perché si tratta di un tentativo, oltre al fatto che negli articoli 101 e 102 del Trattato di Roma si concede l'esistenza eccezionale di monopoli, a patto che le sanzioni non siano sproporzionate per chi ne fa parte.In palio, insomma, c'è tantissimo. Tra monopoli, sanzioni e mercati, tra presente e futuro. Ecco gli articoli, riportati da Tuttosport:- Sui monopoli: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno». Comma B: «in particolare quelli consistenti nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti». Questo evidenzia come l'Uefa sia effettivamente un monopolio, che raggruppa il potere organizzativo (esecutivo), quello disciplinare (giudiziario) e quello legislativo in un unico organismo, che organizza tornei, commercializza i diritti e ridistribuisce i proventi.- Sull'abuso di posizione dominante: «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».- L'eccezione, però, è consentita se: «Tuttavia, le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili qualora le pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva». Così l'Uefa si fa scudo, così può salvarsi.Così la Super League punterà a dimostrare l'effettivo monopolio dell'Uefa e la mancanza di libera concorrenza all'interno dell'Unione, mentre l'Uefa risponderà, aggiungendo anche che la possibilità di creare un torneo alternativo c'è, ma senza più iscriversi alle sue competizioni. un altro dettaglio che conterà parecchio. Oggi si inizia, entro fine anno o all'inizio del 2023 si attende il pronunciamento, che diventerà legge. Dai legali della Superlega a Uefa, Fifa, Liga e federcalcio spagnola, Governo italiano e un’altra ventina di governi e la Commissione UE, tutti sostanzialmente contrari alla Superlega e tutti in aula. E c'è un precedente curioso: il caso Bosman. Anche in quel caso tutti i governi schierati si schierarono con l'Uefa e l'Uefa fu sconfitta da Bosman e dall'avvocato Jean-Louis Dupont, lo stesso che oggi difende la Superlega.