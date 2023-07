Novità nelle, con il format che entrerà in vigore dalla stagione 2024-25. La, infatti, ha deciso di eliminare il passaggio da un torneo all'altro al termine della fase a gironi, ovvero il meccanismo che, in sostanza, quest'anno ha dato la possibilità alladi disputare l'"Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni, le squadre classificate dalla 1^ alla 8^ posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale" spiega Calcio e Finanza. "Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)".