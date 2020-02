Cambia tutto, e si spera cambi anche l'atteggiamento di certe squadre. Juve compresa. L'Uefa impone lo stop alle plusvalenze. Come? Allargando le sanzioni del Fair Play Finanziario. L'organo calcistico europeo ha infatti messo nel mirino le plusvalenze e in particolare l'abuso del 'player traiding' per aggiustare i conti dei club. In tutto questo c'entrano gli scambi 'pilotati' e i giocatori-fantasma che ufficialmente registrano plusvalenze oggettivamente eccessive.



LA PAURA - Come ricorda Tuttosport, i club italiani sono tra i principali fruitori della 'facile plusvalenza'. Uno studio della FIGC ha rivelato che, nel 2016-17, il 22% dei ricavi totali è stato registrato proprio dalle plusvalenze. Il timore dell'Uefa non sono gli affari dubbi, ma anche il fatto che molti club si reggano esclusivamente su questo espediente.