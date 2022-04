10









La Football Supporters Europe (FSE), organizzazione che riunisce i gruppi di tifosi a livello europeo, ha tenuto ieri, 20 aprile, a Nyon una riunione del suo direttivo, svolta presso la sede della Uefa, con i cui vertici ha discusso una serie di argomenti importanti.



Come si legge in una nota della UEFA: "In seguito all’incontro la UEFA ha annunciato il suo sostegno a “Win It On the Pitch” – una campagna promossa dal FSE che sta presentando una petizione all’Unione Europea (UE) per proteggere i principi del modello sportivo europeo, basato su merito sportivo, la promozione e la retrocessione e la solidarietà finanziaria".



Un anno dopo il lancio della Superlega si è arrivati all’iniziativa dei cittadini europei, “Win It On the Pitch”, già registrata ufficialmente dalla Commissione europea, che - si legge su C&F - dà ai cittadini dell’Ue e ai tifosi di calcio la possibilità di 'porre fine alla Superlega una volta per tutte raccogliendo un milione di firme entro marzo 2023'".



Il segretario generale della UEFA, Theodore Theodoridis ha detto: "Il calcio appartiene ai suoi tifosi, e sono stati proprio loro a giocare un ruolo fondamentale nel fermare il vergognoso tentativo dell’anno scorso da parte di pochi club ricchi di accaparrarselo. Ci congratuliamo con il FSE per questa iniziativa dei cittadini europei, che incoraggiamo e sosteniamo pienamente".



E il direttore esecutivo del FSE, Ronan Evain, ha aggiunto: "Il complotto della Superlega può anche essere fallito, ma la lotta è tutt’altro che finita. “Win It On The Pitch” è un modo semplice per i cittadini comuni di chiedere all’UE di agire per garantire il futuro del nostro sport più popolare e giocato. È più importante che mai che tutte le parti interessate si uniscano per proteggere i club e le competizioni in tutto il continente, così come i principi su cui il calcio dovrebbe essere basato".