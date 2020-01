Il nuovo look con il codino, sfoggiato a dire il vero già nel 2019, è il primo vero cambiamento di Cristiano Ronaldo per l'anno nuovo appena cominciato."Il 2020 di Ronaldo sarà..." scrive l'organo del calcio europeo, confidando di averlo ancora in copertina quando, a febbraio, comincerà la fase ad eliminazione diretta della Champions League.