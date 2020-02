"La UEFA continuerà a monitorare attentamente la situazione riguardante il virus Covid-19 e a coordinarsi con le autorità pertinenti. Tutte le altre partite (ad eccezione di Inter-Ludogorets) delle competizioni UEFA di questa settimana si disputeranno come previsto, senza limitazioni per i tifosi". Lo scrive la Uefa in una nota ufficiale, spiegando anche come "a seguito di quanto deciso dalle autorità italiane" sia Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse. La scelta nerazzurra è spiegata come ​"applicazione puntuale delle ordinanze in emanazione da parte del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e di tutti gli enti coinvolti, così come al Decreto Legge emanato dal Governo Italiano".