La presenza o meno dei tifosi allo stadio è uno dei temi più cari agli appassionati di tutti i tifosi, italiani e non. Nel nostro Paese il limite è di 1000 spettatori, ma all'estero le regole non sono tutte uguali e nelle trasferte di coppa si potranno vedere scenari diversi da quello nostrano. Capiterà domani alla Juventus, impegnata alle 18.55 a Kiev per la prima partita della Champions League 2020-2021. Come riporta Tuttosport infatti, all'Olimpiyskiy potranno entrare 21 mila persone, in ottemperanza alla raccomandazione della Uefa di riempire gli impianti massimo al 30% della capienza. Saranno tutti tifosi della Dinamo, naturalmente: con la pandemia ancora in corso, troppo rischioso permettere ai sostenitori ospiti di muoversi per l'Europa.