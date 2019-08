Oltre al premio come miglior giocatore del 2019, l’Uefa eleggerà stasera gli interpreti che si sono meglio contraddistinti nella scorsa edizione della Champions League. Con Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt in lizza, la Juve si presenta a Montecarlo con ben due giocatori della rosa tra i possibili vincitori. Di seguito le categorie ed i candidati:



Miglior portiere: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham) e Marc-André ter Stegen (Barcellona);

Miglior difensore: Matthijs de Ligt (Ajax, ora Juventus), Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk, Liverpool;

Migliore centrocampista: Frenkie de Jong (Ajax, ora Barcellona), Christian Eriksen (Tottenham) e Jordan Henderson (Liverpool);

Migliore attaccante: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona)e Sadio Mané (Liverpool).



Per quanto riguarda il calcio femminile, la finale per la migliore giocatrice del 2019 è invece un affare tutto del Lione, campione d’Europa in carica: si contendono il titolo l’inglese Lucy Bronze, l’attaccante norvegese Ada Hegerberg e la francese Amandine Henry.