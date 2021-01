La Uefa potrebbe riformare la Champions League dalla stagione 2024-25, ricalcando il format del Super Bowl, un evento sentitissimo negli Stati Uniti. Come riporta Calcio e Finanza, ad anticipare l’idea è stato il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, che ha parlato da Palco 23: “la UEFA sta considerando una “Settimana del calcio”, come una grande attrazione calcistica, un po’ come il Super Bowl. Suona bene, secondo me. La fase a gironi della Champions League è noiosa. Se si gioca in un sistema ad eliminazione diretta, il vincitore prende tutto. Il perdente, che altrimenti avrebbe avuto una seconda possibilità al ritorno, è eliminato”. La suggestione nasce dall’esperienza d’emergenza dell’anno scorso, quando l’organo del calcio europeo decise di far disputare la famosa Final Eight di Champions League tutta in Portogallo.