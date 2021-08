La UEFA, tramite i propri canali social, ha annunciato che consegnerà ilnel corso della partita d'esordio di Euro 2020 della Danimarca. Ecco il comunicato ufficiale ripreso da La Gazzetta dello Sport:"Questo premio è un modo per rendere omaggio al contributo vitale da loro fornito per aiutare Eriksen, quando ha subito un arresto cardiaco nel match di Euro 2020 contro la Finlandia".Il presidente UEFA,, ha commentato: "Ammiro molto i dottori e lo staff medico per la loro straordinaria reazione e la loro calma, caratteristiche rivelatesi cruciali nel rianimare Christian. Sono anche grato al capitano danese Simon Kjær, per la leadership e l'immenso coraggio dimostrati nel momento più critico".