Roma sarà sede di Euro 2020, lo conferma la Uefa. Ecco il comunicato: “La UEFA ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la UEFA considera Roma totalmente confermata come sede del torneo. I tifosi con biglietti per le partite di Roma dovranno tenere in considerazione che non ci saranno esenzioni sulle restrizioni per i viaggi che saranno in vigore in quel periodo per le persone che arrivano in Italia dall’estero”.



Ad Euro 2020 ci saranno quindi i tifosi: ​sarà garantito almeno il 25% della capacità dello stadio.