La UEFA punta su nuove regole per imporre un tetto massimo al budget per stipendi e trasferimenti per i club che si qualificano per giocare nelle competizioni europee. Come riporta Calcio e Finanza, lo ha confermato Ceferin in un'intervista a NOS: “Non vogliamo che due o tre club che hanno risorse illimitate arrivino a un budget di 5 miliardi o 10 miliardi. Altrimenti la nostra competizione non sarebbe più interessante”, ha spiegato Ceferin. “Praticamente ogni club, tutti quelli con cui ho parlato, sono d’accordo. Siamo lontani da qualsiasi decisione, ma ci stiamo pensando”.