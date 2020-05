1









Giungono nuove indiscrezioni sul format conclusivo di questa edizione della Champions League. Stando a quanto riporta Sky Sport, nella riunione odierna tra Uefa e Eca (associazione dei club europei capeggiata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli), è avanzata l’ipotesi di riprendere il 7 e l’8 agosto con il ritorno degli ottavi di finale. Il 13 e 14 agosto, invece, verrebbero disputati i quarti di finale in gara secca. Infine, semifinali e finali si giocherebbero direttamente a Istanbul. Secondo questo schema, la Juventus tornerebbe in campo in una delle prime due date, chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 subita contro il Lione.