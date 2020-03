Lo slittamento di un anno degli Europei previsti in estate è ormai ufficiale da un paio di giorni. Oggi però, è arrivata un'altra ufficialità da Nyon, con la Uefa che ha deciso alcuni termini per la competizione continentale: le sedi resteranno invariate, innanzitutto, così come anche il nome. Infatti, malgrado si svolgeranno nel 2021, gli europei continueranno a chiamarsi Euro 2020. Una scelta logica, anche in virtù di tutto il lavoro di commercializzazione fatto con il marchio di Euro 2020.