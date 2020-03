Un delegato della Uefa ha commentato la notizia del possibile spostamento di Euro 2020, ai microfoni di Goal: "Non c'è ragione di modificare il programma di Euro 2020. La Uefa è in contatto con le federazioni internazionali e le autorità locali riguardo alla situazione del Coronavirus e la sua crescita. Nessuno ha richiesto lo spostamento del torneo". Oggi ci sarà un'assemblea (via Skype) tra la Uefa e le 5 massime leghe europee che però chiederanno di spostare il torneo previsto in estate in Europa.