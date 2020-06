La Uefa studia un piano per riaprire gli stadi a un limitato numero di spettatori (qualche migliaio) in occasione delle final eight di Champions (a Lisbona in Portogallo) ed Europa League (a Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen in Germania). Le sedi verranno confermate il prossimo 17 giugno, quando verrà prese una decisione anche sulla Supercoppa Europea (a Budapest in Ungheria).