Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, parla in conferenza stampa dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea: "Consideriamo la decisione come un'opportunità per migliorare alcuni regolamenti. Ma il calcio resta unito, motivo per cui tutti noi stakeholder parliamo insieme. C'è un netto contrasto tra la sintesi stampa della Corte di giustizia europea e la sentenza stessa.Il giudizio è effettivamente positivo...Mi diverte... Il sistema che presentano oggi è ancora più vicino a quello presentato nel 2021 e rifiutato da tutto il calcio"."Il calcio rimane unito e lo proteggeremo da ogni progetto che possa danneggiarlo. Visto il progetto di A22ed è difficile dire se ci si debba sentire scioccati o attaccati. Mi sento violato. Di sicuro i campioni nazionali possono accedere solo al terzo livello: Il sistema presentato oggi è più chiuso di quello del 2021 rifiutato da tutto il mondo del calcio. Squadre come Girona o Atalanta non si potrebbero qualificare per la Superlega. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Loro possono creare quello che vogliono. Io spero che inizino il prima possibile questa competizione con due club. Io spero che sappiano cosa stanno facendo, ma non ne sono sicuro".