La magia di Cuadrado candidata per il Gol della Settimana



VOTA il tuo Gol della Settimana qui https://t.co/7wstPyFIqy#UCL | @juventusfc | @Cuadrado pic.twitter.com/2rsNDQAjlR — La UEFA (@UEFAcom_it) September 19, 2019

La Champions è ritornata e con lei anche lo spettacolo. Un piccolo assaggio della stagione che verrà, lo ha anticipato Manuel Cuadrado, che con il gol di ieri sera all'Atletico si candida tra i migliori della settimana.. Il risultato finale, per la Juventus, fa sorridere meno, ma certamente per Cuadrado significa molto, dopo aver scalato le gerarchie come vice-Douglas Costa. Così, per votare il gol migliore, basta seguire il link condiviso dal profilo ufficiale Uefa via social.