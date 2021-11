Il pubblico ministero della Confederazione elvetica, in Svizzera, ha chiesto ai giudici che l'ex presidente dell'Uefa,, e l'ex numero uno della Fifa,, vengano rinviati a giudizio. Secondo il pm avrebbero predisposto in maniera illecita il pagamento diBlatter, che ha lasciato la Fifa nel 2015, è accusato di aver autorizzato un "" all'ex calciatore. Blatter si è sempre difeso sostenendo che il pagamento fosse corretto. Adesso i due dovrebbero affrontare tra pochi mesi un processo presso il tribunale penale federale di Bellinzona. "Questo pagamento ha danneggiato i beni della FIFA e", hanno affermato i pubblici ministeri federali svizzeri in una nota.