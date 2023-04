Si può arrivare alla pace? Sì, ma "serve un deciso cambio di rotta". A partire dal temae prima della sentenza della Corte UE. Come racconta La Gazzetta dello Sport, tranulla è compromesso. Il cambio di management ha già avvicinato le parti ma a Nyon "s’aspettano qualcosa che al momento non è ancora avvenuto, ovvero l’uscita di scena dalla Superlega".Naturalmente, la mano è tesa, in particolar modo ora che non c'è Andrea Agnelli sulla scena. Nella sede svizzera, è stata accolto con favore l’azzeramento della vecchia dirigenza e l’insediamento dei nuovi vertici, che hanno cercato fin da subito la strada del dialogo con l’Uefa, trovando porte aperte e massima disponibilità. In particolare Francesco Calvo e Maurizio Scanavino hanno mosso i primi passi per ricucire con l’Uefa, ma manca ancora quello definitivo. Al momento - racconta il quotidiano -Tra aprile e maggio dovrebbe arrivare il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea: la Corte stabilità se Uefa e Fifa si stiano muovendo in un regime di, abusando delle proprie posizioni. L’Avvocato Generale Ue per ora ha dato un parere totalmente favorevole a Uefa e Fifa.L'Uefa si aspetta dunque che la Juve si sfili prima del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea: altre strade non sono percorribili.