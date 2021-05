La Uefa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un elenco delle dieci partite più belle dell'edizione in corso della Champions League, un torneo che aspetta solo di vedere chi vincerà la finale tra Manchester City e Chelsea. In questa "top ten" di match, l'organo del calcio europeo ha incluso pure una sfida della Juventus. Ed è una gara amara, amarissima, quella che ha segnato la fine dell'esperienza bianconera in Europa quest'anno...



Questo l'elenco delle 10 partite più belle della Champions 2020-2021 secondo la Uefa:



Bayern-PSG 2-3

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

JUVENTUS-PORTO 3-2 d.t.s (ottavo di finale di ritorno, la punizione fatale di Sergio Oliveira dopo la vittoria portoghese per 2-1 all'andata)

Barcellona-PSG 1-4

Lipsia-Manchester United 3-2

Man United-PSG 1-3

Basaksehir-Lipsia 3-4

Real Madrid-Inter 3-2

Salisburgo-Bayern 2-6

Real-Shakhtar 2-3