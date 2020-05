1









Serve un protocollo diverso, meno rigido. E' la sensazione emersa dalla Uefa, che pare abbastanza irritata con l'Italia e con la gestione governativa in merito alla ripartenza del calcio. La Uefa è preoccupata per le sorti del calcio italiano, perché le recenti precisazioni del Cts sulla ripresa della preparazione e sul campionato rischiano di far saltare il ritorno in campo: in particolare, spaventa la quarantena obbligatoria per tutta la squadra di 14 giorni in caso di positività di un calciatore, un ostacolo enorme alla ripresa della Serie A.



Inoltre, spiega Sky, queste indicazioni date dagli scienziati metterebbero a rischio anche la disputa completa delle coppe europee da parte di Juventus, Atalanta e Napoli (Champions League) e Inter e Roma (Europa League). Il rischio zero voluto da Spadafora, perciò, può tramutarsi nel rischio chiusura per il calcio italiano.