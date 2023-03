Come sottolinea Tuttosport, il presidente dellaAleksandersta sempre monitorando la situazione extra campo della, tramando di nascosto un'esclusione della squadra bianconera dalle. Difficile ora prevedere con esattezza cosa ne sarà del club tra i due filoni giudiziarie per le plusvalenze e la manovra stipendi, ma il numero uno dell'organismo calcistico continentale resta in attesa per una decisione che potrebbe arrivare però solo al termine della stagione.